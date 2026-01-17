Masullas, lunedì l’incontro preliminare per il viaggio culturale dedicato ai giovaniAppuntamento il 19 gennaio, ore 18, in aula consigliare
Un viaggio culturale per avvicinare l’istituzione Comune ai giovani del paese. È quanto intende fare l'amministrazione comunale di Masullas e, a questo proposito, invita tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni a partecipare all'incontro che si terrà lunedì 19 gennaio, alle 18, nell’aula consiliare. L’argomento di discussione sarà quello di cominciare a fare le prime valutazioni in vista del viaggio culturale dedicato ai giovani per 2026. Un’iniziativa confermata, dopo la positiva esperienza dello scorso anno con il viaggio a Bruxelles.
“Con questo viaggio – commenta Ennio Vacca, sindaco di Masullas - vogliamo continuare nel percorso di coinvolgimento dei giovani, che sia un’occasione di conoscenza reciproca e quindi avvicinarli alla pubblica amministrazione”.