Maracalagonis, presto nelle scuole il progetto “Indipen-denti”Obiettivo educare i bambini a diventare autonomi e consapevoli nella cura della propria igiene orale
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Maracalagonis si prepara ad accogliere il progetto “Indipen-denti”. Il progetto approderà presto nelle scuole elementari e coinvolgerà tre classi. Si pone l’obiettivo di educare i bambini a diventare autonomi e consapevoli nella cura della propria igiene orale.
Il progetto nasce dalla convinzione che le buone abitudini si costruiscano fin da piccoli. Ogni classe parteciperà a due incontri guidati da esperti del settore, durante i quali verranno illustrate le corrette tecniche di pulizia dei denti e l’importanza della prevenzione.
«I bambini – spiega Ilenia Mereghetti – saranno protagonisti attivi grazie a momenti pratici di igiene dentale, che includeranno anche l’applicazione del fluoro, strumento fondamentale per la protezione dello smalto e la prevenzione delle carie».