Saranno decine i musicisti che domenica 26 luglio, a partire dalle 19, saliranno insieme sul palco di Mandas per dare vita a uno degli appuntamenti più attesi della Festa patronale di San Giacomo. Si chiama Rock’n Cricca il progetto musicale che riunisce voci, chitarre, bassi e batterie in un’unica grande formazione. L’iniziativa è promossa dal Comitato San Giacomo 2026 – Classe ‘76, che punta su uno spettacolo capace di coinvolgere il pubblico attraverso l’energia della musica dal vivo e l’esibizione corale di numerosi artisti. L’idea degli organizzatori è quella di trasformare la piazza in un grande palco a cielo aperto, dove decine di musicisti suoneranno all’unisono proponendo uno spettacolo che va oltre il tradizionale concerto rock.

Non un semplice concerto, ma un’esplosione di energia, passione e condivisione che nelle scorse settimane si è tenuta a Senorbì, in quell’occasione durante una serata promossa dal Comitato di Sant’Antioco e Santa Mariedda per ricavare fondi per organizzare la grande festa in programma la prima settimana d’agosto nel centro della Trexenta. Lo spettacolo di domenica invece aprirà l’ultima giornata dei festeggiamenti patronali dedicati a San Giacomo.

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