Ittiri si prepara per i festeggiamenti in onore di San Pasquale Baylon, i tradizionali riti organizzati dalla Parrocchia di San Francesco e dal Comitato San Pasquale, con il patrocinio e la collaborazione delle realtà locali. Un appuntamento molto atteso che unisce momenti di profonda devozione religiosa a eventi civili, musica e intrattenimento per tutte le età.Il programma prevede per sabato 25 luglio alle 21, presso il parco Missingiagu lo spettacolo di cabaret con il comico Cristiano Delrio. Alle 22 sarà la volta di Carla Denule in concerto, a seguire DJ Set. Sarà attiva un'area ristoro e cocktail. Domenica 26 luglio alle 19 la messa solenne presso la parrocchia di San Francesco, a seguire la processione accompagnata dalla Banda Musicale Ittirese e dalla partecipazione dei cavalli e cavalieri dell'Associazione Ippica Ittirese. Si parte dalla Parrocchia di San Francesco, via Sassari, vicolo Umberto, via Vittorio Veneto, piazza S'Abfodorzu, via Monserrato, via Cavour, piazza Olmi, corso V. Emanuele (con benedizione presso San Pietro in Vincoli), ripresa su corso V. Emanuele, via Sassari e rientro inparrocchia.

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