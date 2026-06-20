È tutto pronto a Mandas per la grande festa dedicata a San Giovanni Battista, primo patrono del paese, in programma il 21, 23 e 24 giugno 2026. Un appuntamento che rinnova la fede di una comunità e custodisce le tradizioni più profonde del paese del Ducato. La festa prenderà il via domani sera con la Santa Messa e la benedizione della nuova campana della chiesa di San Giovanni. Al termine della celebrazione è previsto un momento conviviale con un rinfresco per la comunità.

Il cuore delle celebrazioni sarà martedì 23 giugno con la notte dei falò, la storica “Mes'e Lampadas”. Sarà anche la notte del “Comparatico”: chi salterà il falò di San Giovanni sceglierà il proprio compare per un anno, diventando “goppais de froris”, secondo un rito antico che continua a tramandarsi di generazione in generazione. La serata proseguirà con la cena sociale e lo spettacolo musicale di Maria Giovanna Cherchi, in un momento di festa che unirà spiritualità, musica e partecipazione popolare. Mercoledì 24 giugno, giorno dedicato al Santo, sono previste la Santa Messa e il concerto a San Giovanni. La festa sarà anche un’occasione per riscoprire la storia della piccola chiesa, custode di testimonianze preziose: il pavimento risalente al primo Settecento, il lastricato dell’antica costruzione e l’abside salvata dalla distruzione e dall’oblio. A Mandas sarà così possibile immergersi nella memoria di un luogo che racconta quasi due millenni di storia, dove fede, tradizioni e identità continuano a vivere insieme.

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