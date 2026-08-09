Archiviata con grande partecipazione la festa patronale di San Giacomo, che anche quest'anno ha richiamato a Mandas tantissime persone tra appuntamenti religiosi, tradizioni e momenti di spettacolo, il paese guarda già al prossimo grande appuntamento dell'autunno. Sono infatti entrati nel vivo i preparativi per la XVIII edizione del Festival della Letteratura di Viaggio D.H. Lawrence, in programma dal 25 settembre al 4 ottobre, manifestazione che quest'anno si presenta con una formula del tutto inedita. «È quasi tutto pronto», annuncia il sindaco Umberto Oppus al termine di un'altra serata di lavoro dedicata all'organizzazione. «Con Arst abbiamo fatto una scelta innovativa: per dieci giorni le presentazioni dei libri si terranno a bordo dei treni. Autori e pubblico saliranno in carrozza per vivere suggestioni culturali e letterarie in movimento».

La storica Bauchiero, le Littorine, i moderni Stadler e l'intero Parco ferroviario di Mandas diventeranno così il cuore pulsante del festival, trasformando il celebre nodo ferroviario della Trexenta in un grande palcoscenico culturale dove il viaggio diventa parte integrante del racconto. Un modo originale per valorizzare uno dei simboli del paese, unendo letteratura, paesaggio e identità. L'inaugurazione del 25 settembre, promosso in collaborazione con l’associazione CartaBianca, sarà dedicata alla sensibilizzazione sociale con la presentazione del libro “H&J“ (La Zattera) di Paolo Montaldo che racconta le vicende di Henry, un bambino con autismo che vive di rituali e difficoltà di interazione sociale. Il cartellone, in via di definizione, affronterà inoltre temi di forte attualità e valore civile, senza rinunciare agli approfondimenti storici e ai tradizionali percorsi tra memoria e territorio che dalle primissime edizioni caratterizzano il Festival Lawrence.

Intanto arriva anche un'anticipazione del programma. Lunedì 28 settembre la Stazione ferroviaria di Mandas e una Littorina ospiteranno il "Viaggio tra donne e violenza". Alle 17 sarà presentato il libro “Il Patriarcato nel Nuovo Ordine Mondiale” di Claudia Sarritzu, mentre alle 18 sarà la volta di “Vorrei fosse sempre primavera” di Jenny Carboni. A seguire è prevista la prima esecuzione assoluta dal vivo del brano “Il tempo muto”, interpretato da Susanna Congiu, un momento esclusivo destinato a caratterizzare una delle giornate più significative della rassegna. Mandas si prepara così a vivere un'edizione destinata a lasciare il segno, con i treni che, per dieci giorni, non saranno soltanto un mezzo di trasporto ma diventeranno luoghi di incontro, cultura e condivisione.

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