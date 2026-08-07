Si svolge oggi a partire dalle 17,30 la quarta edizione di "Torre delle Stelle Corre - Una corsa tra le stelle", che quest'anno si arricchisce di un nuovo titolo: 1° Memorial Edith Pelgrims de Bigard.

L'evento, organizzato dall'ASD Atletica Maracalagonis con l'approvazione della UISP Comitato Territoriale di Cagliari e il patrocinio del Comune di Maracalagonis, in collaborazione con l'ASD Atletica Selargius e la SSD ARL Parco Torre delle Stelle, propone un percorso panoramico sulle vie sterrate della borgata, affacciato sugli scorci del Golfo degli Angeli. Partenza e arrivo sono fissati in via Orione, di fronte all'anfiteatro.

Due le proposte per i partecipanti: Gara competitiva di circa 6 km, su un anello di 3 km da ripetere due volte, lungo via dei Pesci, via della Fenice e via Ercole; Camminata/corsa ludico motoria di 3,25 km, aperta a tutti senza limiti di età, con tempo massimo di percorrenza di 1h15.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le 17:30, con chiusura della segreteria alle 18:15. Alle 18:30 scatterà la partenza di entrambe le prove, mentre le premiazioni si terranno alle 19:45. La manifestazione si chiuderà alle 20.

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