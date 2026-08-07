Olmedo è pronto per accogliere coloro che vorranno condividere due giornate all’insegna del buon cibo, folklore, musica e tradizioni popolari. Anche quest’anno l’assessorato alla Cultura di Olmedo, guidato da Gianluca Pinna, ha messo insieme un programma ricco di eventi nell’evento per “Suoni&Sapori – Musiche, Folklore e Sapori della Tradizione” che è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate olmedese, capace di richiamare visitatori sia dai comuni vicini che da diversi paesi europei. Ospiti di grande richiamo e valore culturale saranno protagonisti in questa edizione 2026. Dai Mamunthones e Issohadores di Mamoiada ai S’AttitiduOsincu di Bosa che sfileranno, con altri gruppi folkloristici locali per le vie del paese. Le due serate saranno chiuse da due concerti straordinari. I primi a salire sul palco dell’Anfiteatro “G. Matteotti” saranno i Tazenda con il nuovo spettacolo dal vivo “Campo Unificato Tour”, per la voce del gruppo musicale sardo Serena Carta Mantilla, olmedese di nascita, sarà un ritorno a casa. E poi la sera del 9 agosto, saranno I Collage a regalare al pubblico di “Suoni & Sapori” il concerto del loro tour estivo Live in Sardegna 2026. Ma i protagonisti della due giorni olmedese saranno, come sempre, artigiani, panificatrici, ricamatrici di tessuti, intrecciatori di cestini per la XXIII edizione di “Olmedo Produce”. Non mancherà uno degli appuntamenti più apprezzati ovvero la mostra del pane che quest’anno fissa la sua XXXVI edizione, organizzata dal comune insieme all’associazione Turistica Pro Loco di Olmedo.E infine “Assazos” con la sua XI edizione, l’apprezzato percorso itinerante che anima vie e piazze del paese per degustazioni enogastronomiche preparate come tradizione e con l’utilizzo di prodotti a KM 0.

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