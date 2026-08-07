Torna a Oristano il “Camp Integrato di Basket”. Dal 7 al 12 agosto è in programma la 5ª edizione dell'evento nazionale promosso e organizzato dall'Atletico AIPD, ormai tra i principali dedicati al basket per atleti con Sindrome di Down. L'iniziativa, realizzata con il sostegno del Banco di Sardegna e della Ondulor, vuole coniugare sport, educazione e inclusione. L'edizione 2026 segna un importante traguardo: 38 atleti con Sindrome di Down (il numero più alto di adesioni dalla nascita del camp), provenienti da tutta Italia, raggiungeranno Oristano da tutta Italia (da Sassuolo, Padova, Civitanova Marche, Formia, Acilia, Ercolano e Cagliari e naturalmente Oristano) per una dimensione ormai nazionale della manifestazione e vivere 6 giorni di sport, amicizia e condivisione. Ad accompagnare gli atleti i tecnici delle rispettive società, che lavoreranno insieme allo staff dell'Atletico AIPD in uno scambio continuo di esperienze e competenze. Il Camp si svolgerà tra l'Hostel Rodia e il nuovo Palazzetto dello Sport di Sa Rodia. Il valore dell'iniziativa va oltre l'aspetto puramente sportivo. Il Camp ha dimostrato come il basket possa diventare uno straordinario strumento educativo, capace di favorire autonomia, responsabilità, collaborazione e crescita personale.

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