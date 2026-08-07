Grande musica a Porto Cervo col concerto di Nina Zilli, in programma lunedì alle 22 in Piazza Principe Karim Aga Khan IV.

Il live della cantautrice piacentina, tra le voci più originali e riconoscibili della musica italiana contemporanea, rientra nel programma culturale dell’estate 2026 promosso dal Consorzio Costa Smeralda, un calendario di appuntamenti aperti al pubblico che spazia dalla musica alla cultura, dalle tradizioni agli incontri letterari, con iniziative dedicate alle famiglie e alla valorizzazione del territorio.

Col suo stile inconfondibile, capace di fondere soul, R&B, reggae e tradizione musicale italiana, Nina Zilli porterà nel cuore della Costa Smeralda un concerto coinvolgente.

Dal fortunato debutto nel 2009 col singolo “50mila”, scelto da Ferzan Özpetek per il film “Mine vaganti”, al Premio della Critica “Mia Martini” e al Premio della Sala Stampa al Festival di Sanremo l’anno successivo, dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest alle collaborazioni con artisti del calibro di Gino Paoli, J-Ax e Fabrizio Bosso, fino ai progetti legati al mondo della televisione, al cinema, alla letteratura e alle arti visive, il bagaglio artistico di Nina Zilli garantisce una serata piena di energia, qualità interpretativa e atmosfere suggestive, enfatizzate dal contesto della Costa Smeralda.

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