Sport, musica e divertimento sotto le stelle: è questo il mix che animerà, a partire dalle 21, la piazzetta Stella Maris di Torre dei Corsari, teatro di una serata interamente dedicata allo skateboard e all’hockey su prato. L’iniziativa, dal titolo “Skate Night” abbinata a una sessione di prova di hockey su prato, nasce dalla collaborazione tra due realtà sportive del territorio, la Pol. Juvenilia Hockey di Uras e Natura 360 a.s.d. Surf Club, in collaborazione con l’Associazione Vivere Torre, la Scuola Skateboard con Alberto Delpiano. Un lavoro di squadra pensato per portare in piazza due discipline diverse ma accomunate dallo stesso obiettivo: far scoprire nuovi sport a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, dai principianti più incerti sulle ruote fino agli atleti già navigati.

A raccontare lo spirito della serata è Roberto Biancu, di Natura 360, che si occuperà della parte dedicata allo skateboard: «L’invito è semplice: portate il vostro skate e preparatevi a divertirvi. Ci sarà tanta musica, un’atmosfera estiva, buona energia. Vogliamo che sia una serata leggera e accogliente, aperta a tutti, dove chi non ha mai provato una tavola possa avvicinarsi senza timori e chi già la conosce possa godersi lo spazio della piazzetta in compagnia». Accanto alle evoluzioni sullo skateboard, spazio anche all’hockey su prato, grazie alla presenza di Stefano Tocco, allenatore della disciplina, che guiderà una sessione pensata per far toccare con mano lo sport a chi non lo ha mai praticato: «Proporremo un percorso che permetterà di provare tutte le skills di base. Chi parteciperà toccherà con mano l’essenza del nostro sport in maniera leggera e divertente, attraverso piccole sfide e alcuni tiri in porta, giusto per far provare l’emozione del gioco. Non serve esperienza, basta la voglia di mettersi alla prova. La serata sarà anche occasione di promozione dell’hockey su prato, disciplina ampiamente diffusa nel mondo sia maschile che femminile e sport olimpico dal 1908, ma ahimè poco praticato in Italia. A volte, basta una serata per scoprire una passione che non sapevi di avere».

Un unico filo conduttore lega le due proposte: la voglia di sperimentare, senza pressioni e senza competizione fine a sé stessa. L’invito degli organizzatori è rivolto a tutti, dai più piccoli agli adulti, per una serata che promette di unire sport e comunità in un clima informale, tra musica, buona compagnia e quelle summer good vibes che gli organizzatori mettono al centro della manifestazione.

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