Il fascino incontaminato delle vette più alte della Sardegna si sposa con la magia della musica internazionale: sarà questo il fascino del "Trekking e Musica ad Alta Quota", l'esclusivo evento che si terrà sabato 8 agosto a Desulo, nel cuore del massiccio del Gennargentu. L’appuntamento è organizzato grazie al supporto della Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Comune di Desulo e Associazione Isula Eventi e Natura.

La manifestazione, caratterizzata da un forte connubio tra valorizzazione del territorio e proposta culturale e musicale di alto livello, vedrà come ospite d’eccezione l’artista britannica Jasmine Myra. Apprezzata a livello internazionale, la sassofonista e compositrice guiderà una formazione d'eccellenza composta da tastiera, contrabbasso, batteria e chitarra, regalando al pubblico un concerto jazz unico e suggestivo proprio nel momento più suggestivo del tramonto. I partecipanti saranno così immersi in un paesaggio musicale fatto di colori e viste mozzafiato, indimenticabili. L’apertura della serata sarà invece affidata alle radici e alle tradizioni locali con l’esibizione del Coro Padentes di Desulo.



L'iniziativa è patrocinata e supportata dal Comune di Desulo, dalla Fondazione di Sardegna, dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal marchio Insula. Si inizia nel tardo pomeriggio con un trekking panoramico guidato. Il ritrovo è fissato presso il Rifugio S'Arena - Sa Crista, a quota 1660 metri. Alle 17:40 la partenza dell'escursione a piedi verso le vette panoramiche, alle 19:10 l'inizio del concerto al tramonto. A rendere ancora più speciale l’appuntamento sarà la "Merenda in quota", un momento di degustazione dedicato ai sapori del territorio, durante il quale i partecipanti potranno assaporare i prodotti tipici locali accompagnati da un calice di vino Mandrolisai.

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