Una giornata di anteprima e una intensa con otto artisti, due cori e un'accademia di danza. Ritorna a Ploaghe il "SardignAeras - Festival di canti e suoni", che avrà come palco l’antico Convento dei Frati Cappuccini.

Lunedì 10 agosto alle 21.30 l'anteprima in compagnia dei Doc Sound - Acoustic Guitar Trio 2.0, al secolo Fabrizio Sulliotti, Giuseppe Loriga e Martino Roggio. Verranno inoltre inaugurate le esposizioni artistiche di Antonio Sanna, Nico Salis, Nella Micheletto e Vittoria Saba.

Mercoledì alle 22 la serata clou del festival organizzato dal Coro de su Piaghe con Piero Concu come direttore artistico. Oltre al coro ploaghese, si esibiranno ancheElisa Carta, Teo Ruzzettu al sax, il Coro Matilde Salvador, Rita Casiddu e Peppino Anfossi, Gianni Paulesu, Nicola Frisciano e Nicola Deriu, Francesco Ogana , il Coro Inclusivo Spirito Gioioso e Band e la Dance Joy Inclusive Academy. Presentano: Tonino Sanna e Lorenzo Satta.

Il Festival SardignAeras si terrà nel contesto del calendario degli eventi I Candelieri e il Ferragosto Ploaghese.

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