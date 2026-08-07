Già a partire da questo autunno, Palazzo Columbano, nel centro storico della cittadina, “s’aprirà alla comunità per ospitare eventi ed esposizioni culturali, avviando la sua fase di rilancio fino alla definizione della sua destinazione finale”. Ad annunciarlo è l’Amministrazione comunale di Arzachena. “Il progetto definitivo, infatti, prevede la realizzazione di spazi dedicati all’accoglienza e all’informazione turistica, aree espositive per la valorizzazione delle produzioni locali, sale coworking, ambienti per consultazioni di contenuti audio e video, un’area lettura in veranda”. Il palazzo, sito in corso Garibaldi, è edificio storico di rilievo architettonico e ritenuto “identitario per la comunità”. La decisione di acquistarlo, da parte del Comune, risale al 2021, con votazione del Consiglio comunale nel dicembre di quell’anno per un importo stimato di 450.000 euro. “Parte del patrimonio librario della biblioteca Manlio Brigaglia tornerà al centro del paese insieme all’università telematica, oggi ospitati in periferia”, affermò allora il delegato alla pubblica istruzione, Michele Occhioni: “Ricostituiremo un piccolo polo dell’istruzione, riportando vivacità nel centro con studenti, ricercatori e lettori che troveranno qui un punto di riferimento per la vita sociale. I soffitti affrescati, le ampie finestre, l’ascensore sono un plus in vista della ristrutturazione, così come l’area esterna in cui allestire un salottino per la lettura in giardino e dispone di qualche utile posto auto. L'accesso dovrà essere garantito anche a persone con mobilità ridotta. Inoltre, l'edificio dovrà permettere un utilizzo flessibile, sia per l’uso quotidiano che per i periodi di maggiore affluenza turistica”.

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