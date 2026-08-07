Il Comune di Cheremule promuove un nuovo appuntamento dedicato alla letteratura, alla tradizione e alla convivialità nell'ambito della rassegna "Racconti e Vini Sotto le Stelle". L'evento si aggiunge al ricco programma di appuntamenti dell'"Estate Cheremulese 2026" e nasce dal preciso intento dell'Amministrazione Comunale di valorizzare e rivitalizzare le piazzette del centro storico, trasformando gli angoli più suggestivi del borgo in palcoscenici a cielo aperto d'incontro, cultura e socialità. L'incontro è fissato per mercoledì 19 agosto 2026 alle ore 20, nella cornice della piazzetta della chiesa di Santa Croce. Protagonista della serata sarà lo scrittore e musicista Claudio Madeddu, che presenterà al pubblico il suo romanzo d'esordio "Madrighe”pubblicato da The Wall Edizioni. Il romanzo è un viaggio nelle viscere della Sardegna più arcana, dove il folklore diventa carne, il mito respira nell'ombra e ogni rito pretende il proprio tributo. Perché la terra, prima o poi, torna sempre a reclamare ciò che le è stato promesso. Claudio Madeddu è nato nel 1986 a Sassari. Musicista, si occupa di didattica, educazione, divulgazione e formazione operando tra la Sardegna e il Friuli. Tra le sue esperienze professionali e umane conta l'insegnamento nei campi rifugiati palestinesi in Libano, mentre attualmente cura un progetto di ricerca musicale focalizzato sulla Sardegna mistica ed esoterica. Da sempre autore di racconti brevi e poesie, Madrighe rappresenta il suo primo romanzo. A fare da cornice all'incontro culturale vi sarà un momento conviviale dedicato ai sapori del territorio: la presentazione sarà infatti accompagnata dalla degustazione di un vino selezionato per l'occasione, coniugando la narrazione letteraria e le eccellenze enologiche nel cuore del paese.





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