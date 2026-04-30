Prendersi cura del corpo e del benessere psicofisico delle neomamme nel delicato periodo del post parto è l’obiettivo dell’iniziativa “Maggio in Rosa”, organizzata dall’associazione Mandala Tribe. Il progetto nasce dalla consapevolezza che la fase successiva alla nascita di un figlio possa essere complessa e ambivalente: un momento in cui emozioni positive e difficoltà possono coesistere, anche quando è presente una rete di supporto. In questo contesto, trovare tempo per sé, respirare e recuperare equilibrio diventa fondamentale per la salute della donna. L’iniziativa propone un incontro di yoga post parto, disciplina che – spiegano gli organizzatori – può contribuire a migliorare l’umore grazie al rilascio di endorfine, aumentare l’energia, ridurre ansia e stress attraverso la respirazione e favorire la qualità del sonno. Non da ultimo, rappresenta anche un’occasione di socialità e confronto tra mamme.

Il primo appuntamento è previsto domenica 3 maggio, dalle 10 in poi, in piazza Padre Pio. Le lezioni sono rivolte alle neomamme e si raccomanda di riprendere l’attività fisica solo dopo il periodo post parto indicato e con il nulla osta del ginecologo o dell’ostetrica. A seguire è previsto anche uno swap party dedicato allo scambio di abbigliamento e accessori per bambini da 0 a 3 anni. L’iniziativa promuove il riuso e la sostenibilità: senza utilizzo di denaro, sarà possibile scambiare capi in buone condizioni, contribuendo a ridurre gli sprechi e a prolungare la vita dei prodotti.

Il contributo è a offerta libera e ogni partecipante potrà portare fino a 15 pezzi tra vestiti, accessori e libri per l’infanzia.

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