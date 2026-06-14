Un’esperienza esclusiva di fotografia per immortalare i cieli magnifici delle notti d’estate. La Fondazione Pula Cultura Diffusa e il fotografo Maurizio Casula hanno organizzato “Nora Sotto le Stelle” un workshop di astrofotografia che darà modo a tutti i partecipanti di cimentarsi negli scatti sotto il cielo del sito archeologico di Nora.

La possibilità di fotografare la Via Lattea, in uno scenario che già racchiude infinite storie, è ora realtà. L’esperienza si svolge durante la sera, con un gruppo ristretto di massimo 8 persone.

Ogni serata avrà una scaletta ben precisa che comincia da un’introduzione all’astrofotografia, regole di scatto notturno, pianificazione della Via Lattea e alcune regole sulla sicurezza e movimento all’interno del sito archeologico; successivamente si passa alle tecniche di scatto e dunque tutti gli accorgimenti che serviranno per catturare luce, riduzione del rumore e bilanciamento del bianco; la serata poi continuerà con composizioni avanzate, e dunque inquadrature complesse tra rovine e Via Lattea, illuminazioni passive e gestione delle ombre e per concludere l’inserimento della figura umana (silhouette, verticali e panoramiche).

Le prime due tappe si sono già svolte nelle serate di giovedì 11 e sabato 13 giugno. In questo mese si potrà ancora effettuare l’esperienza lunedì 15, mercoledì 17 e venerdì 19. Il workshop partirà dalle 22 e terminerà alle 2.30 del mattino. A luglio e agosto ci saranno altre date che sono facilmente consultabili nel sito di Maurizio Casula e della Fondazione Pula Cultura Diffusa. Sempre nei rispettivi siti sarà possibile effettuare la prenotazione per l’esperienza.

Federico Cogoni

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