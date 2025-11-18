Un inverno ricco di appuntamenti culturali, musicali e ricreativi a Castiadas grazie alla Pro Loco e a un contributo comunale di 12.500 euro. Il via lo scorso sabato a Olia Speciosa con la seconda edizione della festa De Atongiu: un grande successo tra torneo di biliardino gigante (11 contro 11), castagne arrosto, panini con salsiccia, birra e musica.

Numerosi gli altri appuntamenti in programma sino al 4 gennaio, con accensione delle luminarie in ogni borgata a partire dall’8 dicembre.

“Abbiamo voluto sostenere direttamente l’iniziativa con fondi del bilancio comunale – ha sottolineato il sindaco Eugenio Murgioni - perché crediamo che questi momenti di incontro rappresentino un investimento nella socialità, nella cultura e nella coesione della nostra comunità”. Il secondo appuntamento si terrà proprio l'8 dicembre sempre a Olia Speciosa con balli, presepe vivente in costume sardo e consegna delle lettrine di Natale. E poi quelli con date già fissate: il 13 (Santa Lucia), il 19, il 20, 21 e il 4 gennaio.

L’augurio del primo cittadino è quello di “vedere i bambini accompagnati dai genitori, le famiglie e la comunità al completo prendere parte alle iniziative per dare ancora più valore alle nostre tradizioni”.

© Riproduzione riservata