Doppio appuntamento per la XXVI Rassegna Internazionale Organistica. Domenica alle 21 nel duomo di Alghero concerto dell'organista spagnolo Carlos Paterson e della Corale “Luigi Canepa” di Sassari. L'appuntamento rientra nel Festival del Mediterraneo, ideato e curato dall’Associazione Arte in Musica, con la direzione artistica del maestro Ugo Spanu.

Carlos Paterson, originario dell’Aragona, organista, pianista e compositore, è di casa nei principali festival musicali internazionali. Eseguirà un programma che spazierà dal 1600 fino al XX secolo: Batalla de 6° tono di Joseph Ximénez, Cuatro Versos di Fr. Emanuel Narvajas, Pastoral di Félix M. López, Batalla de Clarines di José B. de Nebra, Fantaisie contemplative ‘Une méditation sur Salve Regina’ dello stesso Carlos Paterson, Invocazione Op. 151 Vingt-et-un pièces pour orgue di Mel Bonis e Choral nº 3 en la mineur FWV 40 di César Franck.

La seconda parte del concerto sarà riservata invece alla Corale “Canepa” di Sassari, che diretta da Luca Sirigu, eseguirà composizioni di Edward Elgar (Ave Verum Corpus, Ave Maria e Ave Maris Stella), di Tomás Luis de Victoria (Ave Maria), Giovanni Pierluigi da Palestrina (Nunc Dimittis), John Rutter (A Clare benediction e Look at the world Rutter) e il tradizionale Amazing Grace. A dirigere la Corale sarà Luca Sirigu, che accompagnerà i coristi al pianoforte.

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