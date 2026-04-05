Da Il lago dei cigni di Piotr Ilič Tchaikovsky al suo Valzer da La bella addormentata trascritto da Sergej Rachmaninov. Le celebrie melodie dei grandi balletti classici proposte nell’affascinante versione per pianoforte a quattro mani. Quarto appuntamento con I Concerti di primavera, giovedì alle 20.30 nella sala Sassu del Conservatorio Canepa di Sassari.

Saranno le pianiste Chiara Nicora e Francesca Rivabene, ospiti della rassegna cameristica curata dall’Associazione Culturale Ellipsis, a interpretare i capolavori scritti per il balletto. Non a caso, a introdurre la serata sarà Invito alla danza di Carl Maria von Weber,nella trascrizione di Carl Klage.

Verranno eseguiti anche Danza araba, Danza spagnola e Danza napoletana nella trascrizione di Claude Debussy, il Valzer op. 36 per pianoforte a 4 mani di Johannes Brahms, Lo schiaccianoci, trascritti da Eduard Langer, la Danza della Fata Confetto e il Valzer dei fiori. Concluderanno il concerto due Danze ungheresi (n. 1 e n. 5) di Brahms e il celeberrimo Bolero di Maurice Ravel trascritto per pianoforte a quattro mani dallo stesso autore.

Chiara Nicora è diplomata con il massimo dei voti in Pianoforte al Conservatorio di Firenze e successivamente in clavicembalo al Conservatorio di Torino, perfezionandosi poi con importanti maestri. Svolge un’intensa attività concertistica come pianista e cembalista, collaborando con prestigiose orchestre e musicisti ed esibendosi anche come solista in Italia e all’estero. Ha inciso per diverse etichette suonando su strumenti originali. Laureata al DAMS di Bologna e in Musica da Camera a Como, è diplomata in Musicoterapia. È docente al Conservatorio Cantelli di Novara e autrice del libro Angeli musicanti.

Francesca Rivabene, pianista diplomata con lode e menzione d’onore al Conservatorio di Firenze, si è perfezionata a Cracovia e specializzata in tastiere antiche, conseguendo lauree con lode in clavicembalo, clavicordo e fortepiano. Vincitrice di vari concorsi, svolge attività concertistica in Italia e all’estero con un repertorio che va dalla musica antica alla contemporanea, includendo anche prime esecuzioni. Ha affiancato alla carriera artistica l’attività di ricerca musicologica e teatrale. È docente al Conservatorio di Bergamo e al Liceo Musicale di Varese.

Sono previsti sconti speciali per gli iscritti a Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Università di Sassari, Liceo musicale “Azuni” e borsisti ERSU. Per info scrivere a ellipsis.prenotazioni@yahoo.com oppure telefonare ai numeri 079298371 o 3392206362. I biglietti serali sono in vendita online sul sito www.ellipsismusica.it oppure dalle 17, nel giorno del concerto, all’ingresso della sala Sassu. La rassegna è organizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna e Comune di Sassari e in collaborazione col Conservatorio Canepa.

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