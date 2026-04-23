La sala dell’affresco dell’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari a Quartu ospiterà domani alle 17 la presentazione del libro “Vele sarde al Vento’, che racconta la storia della Marina sarda, dalle origini all’Unità d’Italia. L’iniziativa è promossa dall’associazione Italiana Marinai d’Italia (Anmi) Sezione Quartu, con il patrocinio del Comune. Saranno presenti Roberto Allegro e Vittoria Aicardi, coautori del libro insieme al professor Ludovico Allegro. Dialogherà con loro Enrico Fenu.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio progetto nazionale promosso dall’associazione nazionale Marinai d’Italia e dalla Marina Militare Italiana, con l’obiettivo di valorizzare la storia e l’identità della tradizione navale sarda e il suo contributo al processo unitario. Il percorso culturale del progetto ha infatti già toccato diverse città della penisola, comprese due sedi di eccellenza della tradizione marittima italiana come l’Accademia Navale di Livorno e la base Navale Militare di La Spezia.

L'Anmi Quartu è ormai una realtà radicata nel territorio che non solo organizza una serie di inziative ma che collabora anche a appuntamenti organizzati dall'amministrazione comunale e da altre associazioni.

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