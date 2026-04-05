Una nuova giornata nel verde tra musica e arte, festeggiando diversamente dal solito: lunedì 6 le porte di Campidarte apriranno dalle 11 per una Pasquetta tra le colline di Ussana. L'occasione viene pensata non solo per gli adulti, con il live dei Pedditzi Trasporti e i dj-set della squadra di Sway, ma anche per i più piccoli, con un laboratorio mattutino e lo spettacolo circense al pomeriggio. Con ingresso libero, il bel tempo permetterà anche una passeggiata tra le opere del Parco Culturale che sorge attorno all'agriturismo-club.

Il programma si dividerà fra il primo hangar, dove avranno luogo il pranzo in socialità e gli appuntamenti musicali, mentre il secondo sarà interamente dedicato alle attività per la prima età. Così, già alle 12 avrà inizio il "kids lab" dai tre anni in su, dove si insegnerà a costruire un nido per uccellini, guidando i bambini nell'uso dell'argilla e di altri materiali.

Per le 15 salirà sul palco l'ensemble a geometria variabile chiamata Pedditzi Trasporti: formata nel 2005 a San Gregorio tra i boschi dei Sette Fratelli, non a caso i membri definiscono il pout-porri di stili in repertorio come "musica forestale", rendendosi noti per le performance dal sapore teatrale e quasi circense, fra travestimenti, monologhi e trovate sceniche di varia natura. Con tanti brani inediti da oltre vent'anni e un solido seguito underground, il gruppo torna dal vivo dopo quasi nove anni.

Dalla stessa ora l'hangar 2 vedrà invece lo spettacolo per l'infanzia "A tua insaputa", firmato dalla compagnia circense Ditta Vigliacci, mentre alle 17:30 spazio alle selezioni musicali targate Sway nell'hangar 1, con i veterani dell'elettronica sarda Andrea Young e Andrea Cadelano, ai quali sarà affidata la consolle fino alla chiusura delle 22. ​​​​​

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