Una celebrazione dell'arte canora e strumentale a livello continentale, e che da oggi si è riversata per il capoluogo: dopo i numerosi eventi di questo sabato per la Festa europea della Musica, la Scuola Civica di Musica di Cagliari e i suoi studenti dei dipartimenti di classica, jazz, moderna, canto corale e propedeutica tornano per il finale di domenica, con due turni di "Musica in Famiglia" dalle 17:30 al Ghetto e "Live on Stage" per le 20 al Lazzaretto.

Un'iniziativa che anche quest'anno ha animato la città con un articolato programma, sparso in cinque luoghi significativi: a partire dal Ghetto stesso a Castello, con "Musica inNata" che ha coinvolto le famiglie con piccoli dai zero ai sei mesi, in due occasioni tra mattina e pomeriggio a cura di Francesca Romana Motzo e Contattosonoro. E passando per la Sala settecentesca della Biblioteca Universitaria con gli allievi del Dipartimento di Classica in "Talenti della Civica", anche le chiese di Santa Maria del Monte e Sant'Eulalia hanno avuto stasera un ruolo da protagoniste, rispettivamente con il "Concerto d'Estate" delle voci bianche della classe di canto corale – in collaborazione con Studium Canticum – e con l'esibizione del Coro della Scuola, diretto da Giampaolo Zucca.

Con "Musica in Famiglia" l'indomani al Ghetto, prima dalle 17:30 alle 18:15 e poi dalle 18:30 alle 19:15, a far da spettatori sono stavolta i bambini dai tre ai sei anni e i loro genitori, in un'occasione di scoperta e partecipazione curata da Valeria Marzocchi. La chiusura di "Live on Stage", alle 20 al Lazzaretto, vede invece gli allievi dei dipartimenti Jazz, Moderna e Pop/Rock in una serata tutta dedicata ai linguaggi contemporanei, come anche a creatività e sperimentazione.

Tutti gli appuntamenti delle due giornate sono a ingresso libero senza prenotazione, in una manifestazione che anche quest'anno ha ricevuto il sostegno di Regione e Comune.

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