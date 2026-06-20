Nel cuore del Friuli hanno destato interesse i sapori e l’ospitalità unici del sassarese. Bilancio decisamente positivo per la partecipazione della Camera di Commercio di Sassari alla XIV Borsa Mirabilia del Turismo Culturale e delle Produzioni Agroalimentari di Qualità, svoltasi a Udine. L’ente camerale sassarese, in prima linea nel promuovere l’internazionalizzazione del tessuto economico locale, ha guidato con successo una delegazione di cinque imprese d’eccellenza del territorio, proiettandole in una prestigiosa vetrina di rilievo globale.

In qualità di socio fondatore dell’Associazione “Mirabilia – European Network of UNESCO Sites”, la Camera di Commercio di Sassari ha confermato il proprio ruolo centrale nella valorizzazione del Nord Sardegna. L’ente ha saputo fare leva sul grande attrattore culturale del territorio – la Discesa dei Candelieri, dal 2013 Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO – per trasformarlo in un potente motore di sviluppo economico, di turismo sostenibile e di export.

Le imprese della delegazione, supportate passo dopo passo dai referenti camerali dell’Ufficio Progetti di Cooperazione e Strategici, sono state inserite in una fitta agenda di incontri B2B presso Udine Esposizioni. Grazie alla regia dell’ente, l’Azienda Agricola Montespada, la Cantina Sociale del Vermentino di Monti, l’Azienda Olearia Ezza, l’Oleificio Secchi e il tour operator Travel Motus hanno potuto dialogare direttamente con buyer internazionali provenienti da mercati chiave come Stati Uniti, Canada, Europa ed Extra Europa.

L’azione strategica della Camera di Commercio di Sassari, mossa in sinergia con Unioncamere e Isnart, ha permesso alle realtà isolane di avviare nuove collaborazioni commerciali e progetti innovativi. Portando l’ente ha dimostrato concretamente come la tutela delle tradizioni possa aprirsi al mondo, generando nuove e concrete opportunità di business per il territorio.

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