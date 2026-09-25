Fa tappa anche a Oristano “L’Isola diversa”, il tour cicloturistico che attraversa la Sardegna in bicicletta per raccontarne paesaggi, storia e tradizioni. Martedì 29 settembre la città accoglierà la carovana del viaggio nazionale “La Storia in Bici”, iniziativa nata nel 2017 e dedicata alla scoperta dei territori attraverso la mobilità lenta.

Saranno circa 70 i ciclisti impegnati nel tour sardo, in partenza domani da Cagliari e destinato a concludersi il 3 ottobre a Sassari. Otto giorni per attraversare l’isola fuori dalle rotte più veloci, valorizzando l’entroterra e il suo patrimonio storico, archeologico, ambientale e identitario.

La tappa verso Oristano, intitolata “Onde di sabbia e di memoria”, partirà da Buggerru e porterà la carovana a percorrere circa 85 chilometri. L’arrivo è previsto alle 16 in piazza Eleonora, dove i ciclisti saranno accolti dal sindaco Massimiliano Sanna, dai rappresentanti della LILT di Oristano e dalla popolazione.

La bicicletta sarà però soltanto il mezzo per un viaggio più ampio. L’iniziativa, organizzata dall’associazione sportiva e culturale La Storia in Bici con la collaborazione della LILT, mette infatti insieme sport, cultura, turismo sostenibile e prevenzione. L’attività fisica e la promozione di corretti stili di vita sono parte integrante del messaggio portato lungo il percorso.

La tappa oristanese rientra inoltre nel programma di Settembre Oristanese 2026 e offrirà un’altra occasione per promuovere il territorio attraverso un modo lento di viaggiare, capace di trasformare ogni chilometro in un momento di conoscenza e incontro.

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