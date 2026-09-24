Al via oggi 24 settembre, a Sinnai i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Cosma e Damiano. Alle 18 in parrocchia è prevista la cerimonia della vestizione pubblica dei due Santi, accompagnata dal Santo Rosario e dai Vespri; alle 19 seguirà la celebrazione della Messa sempre nella chiesa parrocchiale, cui seguirà la processione che accompagnerà i simulacri dei Santi verso la loro chiesetta. Ad aprire il corteo sarà la banda musicale Giuseppe Verdi di Sinnai, lungo un itinerario che attraverserà la Piazza Chiesa, le Vie Roma, Mara, Via Costituzione e Santi Cosma e Damiano dove i festeggiamenti proseguiranno (con le manifestazioni civili) sino a lunedì prossimo.

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