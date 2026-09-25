L'Associazione culturale L'Armonica danza delle muse presenta la sesta Stagione concertistica di Castello, in programma da settembre 2026 a maggio 2027 nel quartiere storico di Castello a Cagliari.

Nata con l'obiettivo di consolidare una presenza concertistica stabile nel centro storico, rivolta in primo luogo ai suoi residenti e aperta all'intera città, la rassegna giunge alla sesta edizione con un cartellone di 16 appuntamenti, affidati ad affermati interpreti del panorama musicale e - come di consueto - a giovani promesse. Sotto la direzione artistica di Amedeo Cannas, la stagione si articolerà nei tradizionali tre cicli - Autunno, Inverno e Primavera - proponendo un viaggio attraverso cinque secoli di musica, dal Quattrocento al Novecento. Ampio spazio sarà riservato alla musica da camera, dal duo al quartetto, accanto ai recital solistici e agli eventi dedicati alla musica antica, all'operetta, al virtuosismo violinistico e al pianoforte a quattro mani.

Il debutto della stagione è fissato per sabato 26 settembre alle ore 18, a Palazzo Siotto, con il duo formato dal violinista Alessandro Perpich e dalla pianista Gabriella Orlando, protagonisti del programma “Ottorino Respighi e il suo '700”. Il 10 ottobre sarà invece la volta del Trio Lanzini, con “Salotto Musicale”, un percorso tra Mozart, Rossini e Verdi a cui seguiranno tre recital pianistici: Roberto De Leonardis (17 ottobre), Eloisa Cascio e Federico Rovini (rispettivamente il 7 e il 21 novembre). Il primo ciclo si concluderà il 28 novembre con un’autentica novità, “Operetta: una storia romantica” in cui le voci di Anita Venturi, Matteo Micheli e Claudio Sassetti, insieme al pianista Mattia Zappala, trasformeranno il palcoscenico in un piccolo teatro sulle celebri note di Emmerich Kalman.

Sarà la musica antica ad aprire il ciclo invernale il 12 dicembre, con il gradito ritorno di Rebeca Ferri in “Notturno Barocco”, mentre invece i primi due concerti del 2027, il 16 gennaio e il 6 febbraio, saranno dedicati a due giovani promesse pianistiche, il cagliaritano Fabio Contrino e il sassarese Gianmichele Milia. Il ciclo proseguirà il 20 febbraio con la violoncellista Maria Giovanna Cardia impegnata in un itinerario barocco, “Il violoncello Italiano”, per concludersi il 6 marzo con il tradizionale appuntamento dedicato alle compositrici con il soprano Lucia Cortese, il tiorbista Giangiacomo Pinardi e il violoncellista Mauro Valli che proporranno un viaggio nel bel canto italiano del XVII secolo.

Il terzo e conclusivo ciclo prenderà il via all’inizio della primavera: il 20 marzo il clavicembalista Fernando De Luca proporrà il suo “Omaggio a J. S. Bach: Viaggio nel non Tempo”. Seguiranno due recital pianistici: il 10 aprile, Roberto Piana presenterà “Beethoven Circle”, un'esplorazione dell'opera di Beethoven e degli autori a lui vicini e Piero di Egidio il 17 aprile proporrà invece “Il Pianismo Classico: tra Italia e Europa”. L'8 maggio sarà ospite della stagione il violinista Domenico Nordio e il 22 maggio la VI Stagione Concertistica di Castello si concluderà con “Danze, Fiabe e Visioni d'Europa”, novità assoluta affidata al duo per pianoforte a quattro mani formato da Amedeo Cannas e Angela Oliviero.

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