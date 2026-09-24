Cala il sipario questo fine settimana a Quartu su Summer is back la rassgena organizzata dal centro commerciale naturale di viale Colombo e che va avanti dall'inizio dell'estate. Domani dalle 19 alle 22 l'appuntamento è in viale Colombo con una serata dedicata a famiglie, bambini e pubblico di tutte le età. In programma animazione a tema Disney, baby dance, truccabimbi e palloncini modellabili, insieme alla presenza di espositori e artigiani lungo la via. Le attività commerciali resteranno aperte e alcuni locali proporranno DJ set e intrattenimento musicale.Il festival si chiuderà domenica dalle 10 alle 15 a Marina di Capitana con una mattinata ricca di attività: animazione ispirata ad Alice nel Paese delle Meraviglie, corso di ritmo flamenco per bambini e ragazzi, laboratori ambientali e attività dedicate al riuso e alla sensibilizzazione sull'ecosistema costiero, laboratori artistici inclusivi, danza contemporanea, DJ set ed esposizione di scooter 50 cc degli anni Novanta. Le due giornate accompagneranno il pubblico verso il prossimo appuntamento in programma sul territorio: ESDA,esperienze terra acqua e mare in calendario il 9, 10 e 11 ottobre 2026 al Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline, che riproporrà anche il volo in mongolfiera sopra l'area umida.

Giorgia Daga

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