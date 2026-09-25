Festa di fine estate stasera nella zona sportiva di Maracalagonis. Un appuntamento di divertimento, aperto a tutte le età, dai più piccoli ai più grandi, con “Schiuma Party & Holi colors” e bolle giganti di sapone per incantare grandi e piccini. Previste anche sfide e partite libere di Pallavolo, Basket e Mini Soccer. Non mancheranno gli Stand gastronomici, sfiziosità e drink rinfrescanti, lo zucchero filati, i pop corn e la musica live. Sarà anche l’occasione di poter scattare una foto ricordo con i personaggi preferiti. E, poi, tante altre sorprese per la gioia dei più piccoli.

Dopo tanti mesi all’insegna del gran caldo, insomma ci si prepara ad una serata davvero all’insegna del divertimento.

Tante le manifestazioni civili e le feste religiose proposte negli ultimi mesi a Torre delle Stelle, San Basilio ( località vicina alla vecchia Orientale), e a Maracalagonis anche all’insegna della buon cibo con la valorizzazione della cucina tradizionale e dei vini tipici.

© Riproduzione riservata