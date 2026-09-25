Volontari in campo domattina, sabato 26 settembre, ad Arzachena per ripulire la spiaggia Le Piscine, nella zona di Cannigione. L’appuntamento è fissato per le 10 e rientra nel “Sea & Rivers Day / World Cleanup Day”, la mobilitazione nazionale dedicata alla rimozione di plastica e rifiuti da spiagge, fiumi e litorali. L’iniziativa è inserita nel calendario di AgendaBLU 2026 ed è organizzata dal Comune di Arzachena insieme a Plastic Free Onlus, già partner dell’Amministrazione nelle campagne di sensibilizzazione ambientale e tutela del territorio.

Il ritrovo è previsto nel parcheggio della spiaggia Le Piscine. L’evento si colloca nelle tre giornate nazionali del 25, 26 e 27 settembre, durante le quali sono previste iniziative analoghe in numerose località italiane. Per Arzachena sarà anche l’atto conclusivo di AgendaBLU 2026, il programma con cui il Comune ha promosso interventi e attività dedicati alla sostenibilità, alla salvaguardia degli ecosistemi marini e al coinvolgimento diretto della comunità.

La partecipazione è aperta a cittadini, famiglie e volontari. È però necessaria l’iscrizione online prima dell’evento, sia per motivi organizzativi sia per consentire la copertura assicurativa gratuita dei partecipanti. Agli aderenti gli organizzatori consigliano di presentarsi con abbigliamento comodo, guanti da lavoro o da giardinaggio e una borraccia d’acqua, così da evitare l’impiego di bottiglie monouso.

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