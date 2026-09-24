A Sarroch torna per il secondo anno il progetto pilota dedicato all’inclusione sociale e all’avvio al lavoro delle persone con disabilità. Sono due i posti disponibili per adulti residenti nel territorio comunale, che potranno partecipare a un percorso formativo finalizzato all’inserimento lavorativo.

L’iniziativa è promossa da Saras - Relazioni con il Territorio, dall’associazione nazionale “I Bambini delle Fate” e dalla Cooperativa Sociale “Noi Altri”, con il patrocinio del Comune di Sarroch e la collaborazione degli altri soggetti coinvolti nel progetto.

Il percorso prevede una fase di formazione e avvicinamento al mondo del lavoro, con la possibilità, al termine dell’esperienza, di un successivo inserimento lavorativo presso una Gastronomia Sociale del territorio metropolitano.

Le attività dovrebbero prendere il via nel mese di ottobre 2026. Per partecipare è necessario presentare la candidatura entro il 28 settembre, compilando l’apposito modulo e allegando tutta la documentazione richiesta.

Requisiti, modalità di partecipazione e documentazione da presentare sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Sarroch, dove è possibile anche scaricare il modulo per la domanda.

L’iniziativa punta a offrire un’opportunità concreta di formazione e autonomia, favorendo l’incontro tra le persone con disabilità e il mondo del lavoro e rafforzando, allo stesso tempo, i percorsi di inclusione sociale nel territorio.

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