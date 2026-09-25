Tutto pronto a Guamaggiore per la terza edizione di "Maskaras e Folklore", in programma sabato 26 settembre presso il colle di Santa Maria Maddalena. L'evento è organizzato dall'Associazione carnevalesca Maskareddas Gomajoresas, con il contributo dell'Unione dei Comuni della Trexenta e del Comune di Guamaggiore.

L'associazione lavora da settimane per garantire la migliore riuscita della manifestazione. «Dopo tanto lavoro speriamo che il tempo ci assista», afferma la presidente M. Filomena Ledda. «I ragazzi si stanno impegnando al massimo per offrire alla comunità e ai visitatori una splendida serata all'insegna della cultura e della musica tradizionale».

Il programma si aprirà alle 16:00 con l'apertura della manifestazione. Alle 17:00 è prevista la ferratura del cavallo in diretta con Alessio e Matteo, mentre alle 18:30 si terrà la benedizione dei gruppi partecipanti. Alle 18:45 spazio all'esibizione della maschera "Is Mustayonis e Sorku Foresu" di Sestu. Alle 19:00 è in programma l'intervista all'ospite speciale Ignazio Loi, direttamente dal film "La vita va così".

Alle 19:30 si esibiranno i gruppi folk "E.V. Melis" di Guamaggiore e "Sa Roda" di Siurgus Donigala, seguiti alle 20:00 dal secondo passaggio del gruppo mascherato. Alle 20:15 è prevista la cena per tutti, e dalle 21:30 la serata proseguirà con musica e balli insieme a un gruppo etnico.

Dalle 17:00 e per tutta la serata sarà presente la mascotte Super Mario Sardo. A presentare l'evento sarà Alessia Simoncelli.

Una giornata all'insegna della tradizione, del folklore e della convivialità, con la ferratura del cavallo, le esibizioni dei gruppi folk e delle maschere tradizionali, la musica popolare e la cena per tutti i partecipanti.

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