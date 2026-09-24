Prosegue a Sarroch il ciclo di seminari “Salute, benessere e longevità”, promosso dal Comune e organizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Passaparola al Centro di Aggregazione Sociale.

Domani, dalle 16.30 alle 18.30, è in programma l'incontro dal titolo “Respirare e rallentare: ritrovare calma e presenza (mindfulness)”, affidato alla psicologa Giulia Angius.

Al centro dell'appuntamento ci sarà la mindfulness, una pratica che punta a sviluppare una maggiore consapevolezza del momento presente, attraverso l'attenzione al respiro, alle sensazioni e ai propri stati interiori. Un'occasione per riflettere sull'importanza di imparare a rallentare i ritmi quotidiani e dedicare spazio al proprio benessere.

L'iniziativa rientra in un percorso più ampio dedicato alla salute, alla socialità e alla qualità della vita, con incontri pensati per offrire ai partecipanti strumenti e occasioni di confronto su diversi aspetti del benessere personale.

Il ciclo era ripreso venerdì scorso con un appuntamento dedicato all'allenamento della mente attraverso il gioco del bridge. A guidare l'incontro era stato l'ingegner Roberto Usai, che aveva proposto un'attività in grado di stimolare attenzione, memoria, logica e capacità strategiche.

Domani il percorso proseguirà quindi con un tema completamente diverso, ma legato allo stesso obiettivo: prendersi cura di sé, imparando anche a riconoscere l'importanza dei momenti di pausa e della consapevolezza nella vita di tutti i giorni.

© Riproduzione riservata