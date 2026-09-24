Sono entrati nel vivo i festeggiamenti in onore di Santa Maria della Mercede. Il gruppo folk omonimo, con il patrocinio del Comune, ha messo a punto un programma civile ricco di tradizione, musica e folklore che animerà Piazza del Popolo. Venerdì’ 25 settembre allle 21.30 spazio alla musica dal vivo con il trio alla fisarmonica Matteo Scano, voce e trunfa di Giamichele Lai e la chitarra di Fabio Calzia. A seguire, dj Lik. Gran finale sabato 26 alle 21:30 con la grande rassegna folk presentata da Roberto Tangianu. Sul palco si esibiranno quattro gruppi: i padroni di casa "S. Maria della Mercede" di Norbello, "Sa Ohe" di Oliena, "Santu Jagu" di Ittireddu e "Franciscu Lai" di Laconi. Chiude la festa il dj set Succu.

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