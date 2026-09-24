Per i più giovani sarà di certo un'occasione da non perdere. Quella di poter sperimentare giochi non ancora usciti e di partecipare a seminari con esperti del settore. Questo è tanto altro è Ludica,la nuova fiera che unisce giochi da tavolo, giochi di ruolo e wargame, e che sabato trasformerà via Porcu a Quartu in una grande sala giochi. L’iniziativa è organizzata dal centro commerciale naturale di via Porcu con la partecipazione di D7 giochi di ruolo in Sardegna, Mad2 Factory, Risiko club Cagliari, Tana dei Goblin Cagliari,Sardinia Game Scene, Officina del Mek e Mensa, tutte associazioni che si occupano di diffusione del gioco analogico e intelligente. Durante l’arco della giornata dalle 11 alle 19, si potranno provare numerosi giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi di miniature, giochi di ruolo dal vivo. Gli obiettivi sono due : obiettivi: far entrare in questo mondo ragazzi e adulti curiosi di scoprirlo e dare l'occasione a chi già è appassionato di poter coltivare la propria passione, conoscere nuove persone e scoprire le novità del settore. Le varie associazioni proporranno i giochi più adatti spiegando regole e seguendo il gioco. Si potranno poi sperimentare prototipi di giochi non ancora usciti e partecipare a seminari con creativi e designer esperti del settore che saranno ospitati nello spazio Pira in via Brigata Sassari. Via Porcu per la prima volta sarà chiusa al traffico tutto il giorno dalle 9 alle 21,30 nel tratto da via Marconi a via Venezia e ci sarà il divieto di sosta. All’incrocio con via Porcu direzione obbligatoria in via Cavour e all’incrocio con via Bergamo direzione obbligatoria in via Trento.

Girogia Daga

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