Entra nel vivo "Estate a Sarroch 2026", il calendario di manifestazioni promosso dal Comune che accompagnerà cittadini e visitatori per tutto il mese di luglio con un ricco programma di eventi culturali, musicali, sportivi e di intrattenimento.

Si parte il 3 luglio con il Torneo Sociale di Tennis organizzato dal Tennis Club Sarroch, mentre il 4 e 5 luglio Casa Mascia ospiterà il SarrochArt Festival, con la proiezione dei cortometraggi realizzati nell'ambito dei laboratori dedicati a bambini, giovani e senior, insieme alle opere dei registi Matteo Incollu e Matteo Manunta.

Dal 9 al 12 luglio Villa Siotto sarà il cuore del Sa_Rock Festival. Sul palco saliranno, tra gli altri, Bull Brigade, Marlene Kuntz e The Zen Circus, mentre il 18 luglio è atteso il concerto di Niccolò Fabi. Spazio anche alla letteratura con il Festival Liberevento, che vedrà protagonisti Stefania Andreoli, Stefano Rossi e Teresa Manes.

Il calendario proseguirà con lo Shark Max Days alla Marina di Perd'e Sali, il Sarroch Folk Festival, in programma dal 24 al 26 luglio con laboratori, spettacoli e gruppi provenienti da Timor Est, Martinica, Georgia, Messico e Argentina, fino al concerto dei Tenores di Neoneli.

A chiudere il mese saranno gli appuntamenti della rassegna Mare e Miniere, dedicata alla musica popolare, la tradizionale Cena della Terza Età in Piazza Repubblica e numerose altre iniziative che animeranno Villa Siotto e gli altri spazi del paese.

Un calendario variegato che punta a coinvolgere tutte le fasce d'età, offrendo occasioni di svago, cultura e socialità per residenti e visitatori.

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