Siamanna, al via le domande per l'utilizzo del trasporto scolastico
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Il Comune di Siamanna ha pubblicato un avviso per la presentazione, da parte delle famiglie, delle domande di iscrizione per l'utilizzo del trasporto scolastico per l’anno scolastico 2026/2027.
L’ente, infatti, informa i genitori degli studenti iscritti alla primaria e scuola secondaria di I grado che entro il 17 luglio dovranno presentare le domande di iscrizione per il trasporto scolastico. Il Comune di Siamanna, poi, inoltrerà le richieste all'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine che gestisce il servizio. Le domande dovranno essere trasmesse all’Ufficio Protocollo tramite PEC (all’indirizzo comune.siamanna.or@legalmail.it), via e-mail (info@comune.siamanna.or.it) o tramite consegna a mano.