Tre giorni dedicati alla lettura e all'incontro con gli autori, alla musica e alle proiezioni di film e documentari. Dal 10 al 12 luglio, il paese del Parteolla ospiterà la prima edizione di “Dialoghi d’autore”, festival letterario organizzato dall’associazione Miele Amaro con il patrocinio del Comune e della Regione Sardegna. Tra gli ospiti Piergiorgio Pulixi, Francesco Abate e Flavio Soriga.

Si parte venerdì 10 luglio, alle 19, con la presentazione del libro di Marco Placentaro “Sogni in Filigrana”. Alle 20 sarà il turno di Tamara Pes con il romanzo “Memorie di un bottone”. Alle 21, Piergiorgio Pulixi presenta il suo ultimo romanzo “Il nido del corvo”. Chiusura dalle 22.00 con Sebastiano Dessanay e il suo libro “377 Project. La Sardegna on the road con una bicicletta e un ukulele”. Seguirà la performance musicale del duo Morittu-Dessanay con un concerto per chitarra e contrabasso.

Sabato 11 luglio, alle 19, sarà Maria Rita Farris con il suo “A ritmo del silenzio” ad aprire la serata. Alle 20, l’appuntamento con Francesco Abate e la sua ultima fatica letteraria “Gli indegni”. Alle 21, Mena Maffei presenta il libro di Giacomo Pisano “Dove nessuno può vederti”. Alle 22 proiezione del documentario “Wicked Style Una band, una storia, 30 anni di punk in Sardegna”.

Quattro gli appuntamenti per domenica 12 luglio, giorno di chiusura del festival: alle 18,30 conferenza-spettacolo con “La trilogia di Pinocchio” di Roberto Brughitta (nell’oratorio parrocchiale di via Municipio). Alle 19.45 Rossana Copez e Ayyoub Mohamed presentano “Fiabe palestinesi”. Alle 20.30 Flavio Soriga accompagnato da Renzo Cugis alla chitarra e dal fumettista Riccardo Atzeni presenta il volume “Signor salsiccia. Storia di ricci, nonni e cambiamento climatico”. Segue lo spettacolo “Signor Salsiccia”. Gran finale alle 21.30 con la presentazione del libro “Il Pescatore di Soumbedioune e la Sirena” di Mamadou M’Bengue a cui seguirà il concerto dello stesso autore.

Tutti gli appuntamenti si terranno in Piazza Berlinguer (fronte Municipio).

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