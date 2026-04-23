Entra nel vivo il Festival di letteratura Mondo Eco, organizzato da Il Crogiuolo, arrivato ormai alla sua settima edizione. La scelta dell’associazione è stata quella di rinnovare formula degli appuntamenti diffusi che si sono svolti durante l’anno. Un calendario ricco di incontri e laboratori, che tra il 22 aprile e il 15 maggio intreccerà promozione della lettura e riflessione sui temi della sostenibilità ambientale, sociale e culturale.

Le attività hanno preso il via ieri con gli incontri di animazione alla lettura dedicati ai più piccoli nelle scuole dell’infanzia di Quartucciu di via Piria e via Monte Spada, a cura di Rita Atzeri.

Nel pomeriggio di oggi invece, dalle 16 alle 19, l’Orto Giardino Mariposa de Cardu a Quartucciu ospiterà “Coltiviamo un fiore”, in quello che è ritenuto il cuore della manifestazione, e sarà aperto a scrittori, poeti, lettori e studenti. Quasi contemporaneamente, sempre nel Giardino Mariposa, dalle 17 si terrà la presentazione del libro “Sandro Pertini” di Gianluca Scroccu.

Il festival proseguirà il 26 aprile ad Alghero, nella Torre Vincenzo Sulis, con lo spettacolo “Per una vela en el mar blau”, tra parole e musica della tradizione algherese.

L’ultimo appuntamento della rassegna avrà luogo il 15 maggio dalle ore 11 nella scuola dell’infanzia di via Verdi a Quartucciu con l’animazione della lettura a cura di Rita Atzeri.

Un percorso ricco di eventi che conferma Mondo Eco al centro della tematiche di sostenibilità ambientale, sociale e culturale.

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