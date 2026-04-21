Musica, arte di contro cultura e spazi aperti per bambini e famiglie, per vivere insieme una giornata che è memoria attiva, presenza e resistenza anticoloniale. È quanto propone l’iniziativa “25 Abriri - Abà e sempri resisthentzia” in programma sabato 25 aprile dalle 11 al Museo del Porto di Porto Torres.

L’evento si svolge in occasione della ricorrenza della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, una giornata di contro-cultura antifascista con musica e arte. Alle 11 l’apertura dell’area socio-educativa all'interno della sala conferenze del Museo del Porto, a cura dell’Atelier Mare Maestro con installazione di opere lungo il tratto di via Ponte Romano, a cura di artisti del territorio, seguirà alle 16 la musica Dj set con Dj Noah. Dalle 17 alle 23 l’esibizione musicale con coro a Bozi Manna, Federico Marras Perantoni, Silvia Pilia, Fulla, Ergobeat, Timeless Dojo, Rd, GkG Vulika Rot, La terapia, Rusty Punks, e in chiusura il Dj set finale con Michelone. A guidare e animare l’intera giornata sarà la Trave nell’Okkio, che accompagnerà il pubblico tra musica, parole e momenti di condivisione.

Tra un’esibizione e l’altra, ci saranno interventi, letture e testimonianze a cura dei soggetti promotori e delle realtà territoriali aderenti. L’evento è organizzato da A Foras - Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna, Collettiva Barrosa, Trans Support Sassari, Alghero Antifascista, Dignitat, CAATS - Cunsorziu Artistas Artesanos Turritanos Sardos, Atelier Mare Maestro, Clip Collettivo Letterario Informale Performativo, Catartica Edizioni, FÒGU Braceria, Taberna Cervisia, Coco Bambu Porto Torres.

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