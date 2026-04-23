Ultimo appuntamento al Teatro Verdi di Sassari con la XXIII edizione di “JazzOp”, la rassegna di produzioni originali organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna in collaborazione con la Cooperativa Teatro e/o Musica. Il doppio concerto di domenica (ore 11 e 18) avrà come protagonista il flautista e sassofonista partenopeo, Enzo Avitabile.

Sul palco l’Orchestra Jazz della Sardegna eseguirà gli arrangiamenti che il musicista e compositore Mario Raja, ha scritto appositamente per l’orchestra sarda da lui diretta nell’occasione. Raja è noto per le sue collaborazioni con: Luciano Berio, Giuseppe Sinopoli e Stevie Wonder.

Enzo Avitabile è noto per aver suonato nella band di Pino Daniele, per le collaborazioni con James Brown e Tina Turner e per una musicalità che incorpora musica classica, blues, jazz, soul e world music. La musica di Avitabile è un flusso continuo, animato da uno spirito di ricerca febbrile. Tra i numerosi esempi della considerazione internazionale di cui gode l'arte di Avitabile Music Life, docufilm dedicato all’artista napoletano, diretto da Jonathan Demme, regista de Il Silenzio degli Innocenti.

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