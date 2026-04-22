Anche Quartu si prepara a celebrare Sa die de sa Sardigna. Martedì alle 18 la sala dell'affresco dell'ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari ospiterà lo spettacolo “Cantus e contus po Sa Die de sa Sardigna”,un incontro narrativo-musicale interamente in lingua sarda, pensato per rendere omaggio alla memoria storica e culturale del popolo sardo. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con la direzione artistica del Maestro Ignazio Perra, e si inserisce tra le attività istituzionali sostenute dal Comune per la valorizzazione l' identità culturale del territorio. Rivolto in primo luogo alle scuole della città ma aperto a tutta la cittadinanza, lo spettacolo pone al centro il coinvolgimento degli studenti, offrendo un’occasione concreta per avvicinarsi alla storia e alla cultura dell’Isola, attraverso linguaggi espressivi come la musica, il canto e la narrazione. Protagonista della serata sarà l’Ensemble Cameristico “Porrino” di Elmas, composto da Ignazio Perra (tenore, clarinetto e maestro direttore), Marianna Orrù (mezzo soprano), Laura Cocco (tromba), Giuseppe Cristiano (sax soprano e contralto), Salvatore Svezia (corno), Matteo Simone Musio (percussioni e tastiere) e Pasquale Perra (pianoforte).

Il percorso narrativo sarà affidato alla voce della professoressa Giuseppina Fanti, componente del gruppo di supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’educazione civica, che guiderà il pubblico in un racconto fatto di memoria, identità e consapevolezza storica.L'iniziativa rientra nel progetto “Suoni e Voci per l’Isola”, dedicato alla valorizzazione della musica dal vivo in Sardegna per il 2026, con l’obiettivo di unire lingua, tradizione e memoria collettiva in un racconto autentico e attuale dell’identità sarda.

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