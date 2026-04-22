In avvicinamento al Festival delle Bellezze ecco il concerto anteprima di coristi, solisti e strumentisti dell'Insieme Vocale Nova Euphonìa, diretti come sempre da Vincenzo Cossu, ideatore della manifestazione. L'appuntamento è per venerdì alle 19 all’Agriturismo Monte Istulargiu, a La Muddizza, nel territorio di Valledoria.

L’Agriturismo Monte Istulargiu domina la vetta della collina affacciata sulla Bassa Valle del Coghinas, dove il fiume incontra il mare, con una vista mozzafiato sul Golfo dell'Asinara. In programma una selezione di brani di Zimmer, Williams, Horner, Pasek &Paul, Adele, Lady Gaga, Enya e Oliver Onions. Ad accompagnare le voci dellìInsieme Vocale Nova Euphonia saranno gli strumentisti Carlo Morittu (pianoforte), Gabriel Pavaloaia (pianoforte), Valeria Secchi (chitarra), Aurora Cossu (percussioni) e Nicola Nurchis (basso elettrico). Presenta la serata Manuela Muzzu.

L’obiettivo del festival itinerante è la valorizzazione delle bellezze archeologiche, paesaggistiche e monumentali del nord Sardegna, portando direttamente nei luoghi la grande musica.

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