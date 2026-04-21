Venerdì 1 maggio, a Ruinas, appuntamento con la natura e la socializzazione. Organizzata dal Comitato San Giorgio 2026 ci sarà la “Passeggiata alla riscoperta dei lacus antigus e domus de janas”. Un appuntamento, aperto a tutti, dalla forte valenza sociale, occasione di convivialità, in cui le persone non solo condividono uno spazio, ma anche esperienze, racconti e identità culturale. Il programma prevede l’incontro, alle 8, in località “Mesadda”.

Alle 9 il via, con un percorso lungo circa 7 chilometri tra i sentieri che attraversano le aree di “Mesadda”, “Crennaccia”, “Abbadizzu”, “Su Fossau” e “Seddana”; passeggiata non solo naturalistica ma anche dal fascino antico, con tracce di presenze risalenti anche al Neolitico, percorsi pastorali e memorie più recenti che raccontano la continuità della vita nei luoghi. Un itinerario che unisce natura e storia. L’organizzazione consiglia un abbigliamento comodo e scarpe da trekking. Al termine, intorno alle 13.30, è previsto il pranzo, nei locali di “Benas”. Per la passeggiata e il pranzo è prevista una contribuzione. Le prenotazioni si potranno effettuare entro il prossimo 26 aprile.

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