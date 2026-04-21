Per l’anniversario della Liberazione, l'associazione Resiste Sassari APS torna in piazza per una giornata dedicata a memoria collettiva e partecipazione democratica. La manifestazione si integrerà con le celebrazioni istituzionali del 25 aprile per poi trasformarsi, nel pomeriggio, in un'iniziativa culturale diffusa.

Dalle 15 la piazza diventerà il cuore dell’iniziativa culturale: musica dal vivo, performance e arti performative racconteranno la Resistenza come valore attuale, contro ogni forma di oppressione e discriminazione. Sono già stati annunciati i primi protagonisti. Tra questi, Kyoto, progetto musicale di Roberta Russo in collaborazione con Truemantic, tra le realtà più interessanti della scena alternativa italiana, con all’attivo oltre 200 concerti e la partecipazione a festival internazionali come Eurosonic Noorderslag.

Accanto a lei, una forte presenza della scena cittadina con le band sassaresi Caino, Daerke e Kaspar, nuove e consolidate espressioni dell’underground locale. Il programma attraverserà generazioni e linguaggi diversi: dalla dimensione interculturale di Koury Ndiaye, figura storica della comunità senegalese in città, al debutto del supergruppo First Last Dance, fino alla riunione dell’old school del rap sassarese con RG e Giocca insieme a Chtulhu Nation, accompagnati da DJ Padrino e GHSTNT.

Spazio anche al teatro e alla performance con Simone Azzu e Martino Corrias, che presenteranno un intervento artistico pensato per la giornata, tra parola, musica e memoria.Accanto al palco, il progetto Resistenza Visiva, nato da una open call che ha registrato un’ampia partecipazione, porterà opere diffuse nello spazio urbano e una mostra collettiva nel cortile di Palazzo Ducale.

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