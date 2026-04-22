Un'opera che respira di vita, la stessa che anima un rione del capoluogo ancora fermo nel tempo: questa è "Giorgino, il grande cortile" (Janus Editore, 2026) libro-reportage con i testi di Milena Agus e Alessandra Menesini e le fotografie di Marco Desogus, che proprio venerdì 24 verrà presentato al pubblico a Casa Saddi di Pirri, in via Toti 24 dalle 19.

In una serata organizzata in collaborazione con l'associazione Il Cortile dei Gelsi, sarà quindi protagonista un lavoro di ricerca che nasce dall'incontro e dal confronto con la comunità: in particolare, quando Agus scopre per la prima volta il Villaggio dei Pescatori, in tutta la sua autentica e palpabile umanità fatta di feste di paese, cortili pieni di bambini e signore intente a friggere per l'intero borgo. Un vero e proprio "incantamento", che le fa percepire come se le fosse finora mancata un'importante parte di Cagliari, e che la spinge a discuterne anche con Menesini e Desogus.

Proprio quest'ultimo, affascinato dall'idea di un reportage su Giorgino fatto di immagini e parole, si mette in gioco con la sua macchina fotografica catturando molteplici scatti in cui mette al centro la popolazione locale e le sue storie, tanto comuni quanto preziose alla documentazione sul campo. Questo è il primo impulso a un'opera raccontata a tre voci, grazie anche ai testi della curatrice, giornalista e critica d'arte e letteratura Menesini, come anche al talento letterario di Agus.

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