Domani, 23 aprile alle ore 16:00, la giornalista radiofonica Maria Pintore, presenterà al pubblico il suo libro autobiografico In Onda; La presentazione ha il patrocinio del Comune di Arzachena in collaborazione con la Geseco. La presentazione di In Onda, è scritto nella presentazione dell’evento, “sarà ottima occasione per condividere con il pubblico i momenti salienti della carriera della giornalista radiofonica, speaker e voce femminile fra le più apprezzate in Sardegna.

Una lunga storia che abbraccia l’intera evoluzione della radio, dagli albori, al digitale, al web e ora anche l’intelligenza artificiale. Una storia lunga costruita con passione e senza mai tornare indietro. Una storia unica, che racconta le diverse tappe della professionista, cha ha saputo muoversi in un mondo maschile raggiungendo risultati non comuni: dalla radio, allo sport, alla professione giornalistica. Da giovanissima speaker a direttrice di radio regionale, fino ai premi che hanno consolidato la sua posizione e le scommesse sul web”. Dialogherà con Maria Pintore (una donna che, “con passione e dedizione ha saputo trasformare un sogno in realtà), Rosario Melita, autore di diversi libri di poesie e premiato in più occasioni. Dialogherà con l’autrice Rosario Melita, autore di diversi libri di poesie e premiato in più occasioni.

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