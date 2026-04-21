È in programma lunedì 27 aprile, a Gonnosnò, l’atto finale dei laboratori svolti dai cittadini intitolato “Il paese non si racconta da solo. Se lo fai tu, è tutta un’altra storia!”. L’attività, in collaborazione con il Comune e il Centro Servizi Culturali “UNLA” di Oristano, è stata realizzata da una decina di cittadini del paese che per circa 4 mesi hanno realizzato il progetto sulla memoria, dedicato al passato di Gonnosnò, approcciandosi anche al futuro, attraverso l’utilizzo della sala multimediale del paese.

“È un progetto – commenta il sindaco Ignazio Peis – al quale abbiamo fortemente creduto, insieme all’associazione culturale di Oristano, e abbiamo dimostrato che se si crea un interesse, anche le persone di età avanzata possono esprimere quelle che sono le loro potenzialità”. L’appuntamento è alle 18, nei locali dell’ex aula consiliare del Vecchio Municipio in via Matteotti.

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