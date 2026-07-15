Metti un tramonto nella baiua di Porto Ferro con la chitarra blues di Roberto Morbioli, meglio noto come Rob Mo. Per la 10^ edizione del BlueSunset Festival venerdì alle 20 il concerto del chitarrista e cantante veronese che da oltre 40 porta la sua musica nei principali festival e club d'Europa e degli Stati Uniti.

Rob Mo è un artista capace di attraversare la tradizione blues e soul con uno stile personale, diretto e riconoscibile costruito in migliaia di concerti lungo una carriera che lo ha portato sui palchi italiani e nei luoghi simbolo della musica americana, dall’Antone’s di Austin fino allo storico B.B. King Blues Club di Memphis. A Porto Ferro sarà accompagnato dalla BlueSunset Band, composta da Jim Solinas alle tastiere, Fabrizio Leoni al basso e Carlo Sezzi alla batteria, per un concerto che accompagnerà il pubblico fino al tramonto tra blues, soul e rhythm & blues.

Nato a Verona nel 1965, Morbioli scopre il blues a soli 15 anni. Dopo gli esordi con la Tao Ravao Blues Band e la Rudy's Blues Band, nel 1991 fonda i Morblus, formazione destinata a diventare un punto di riferimento del blues europeo. Da allora il suo percorso è costellato di collaborazioni internazionali, produzioni discografiche e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il The Akademia Music Award negli Stati Uniti per il disco Acoustic Me e l'ingresso nella Blues Hall of Fame come Master Blues Artist from Italy.

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