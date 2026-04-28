Ventidue anni sulla scena del reggae italiano e internazionale, con sette dischi e tour dall'Europa all'America Latina. I Train To Roots suggelleranno il 1° Maggio al Baretto di Porto Ferro.

La giornata inizierà alle 12 col dj set. Alle 18.30 spazio ai Train To Roots, vale a dire Simone Pireddu - Bujumannu (voce), Antonio Leardi - Papa’Ntò (producer-tastiere), Giampaolo Borelli - Jambo (basso) e Stefano Manai - Stiv Man I (chitarra).

Danilo Cappai, anima del Baretto di Porto Ferro, spiega: “Train To Roots - Hi-Fi / 1 maggio è un’idea costruita sulla storia del gruppo, sulla bellezza della musica e di un luogo diventato ormai casa della musica, pensata per accompagnare la giornata sino al meraviglioso tramontare del sole sulla baia al ritmo di un sound ormai riconosciuto e riconoscibile a tutte le latitudini”. L'evento è organizzato in collaborazione con Roble Factory.

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